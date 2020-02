Intercettato al Sanzio un corriere di sigarette di contrabbando. Il carico era nella stiva di un aereo proveniente da Monaco

FALCONARA - I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Falconara, in collaborazione con funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, nel corso dei controlli all’aeroporto delle Marche, hanno individuato un corriere di tabacchi lavorati esteri di contrabbando che trasportava, all’interno di una voluminosa valigia al seguito, 1.400 pacchetti di sigarette– pari a ventotto chilogrammi.

Il carico di sigarette, costituito da tabacchi di marca “NZ GOLD”, riconducibile alla categoria delle cosiddette “cheap white” o “illicit white”, di norma di qualità non elevata, è stato trasportato nella stiva di un aereo proveniente da Monaco di Baviera. Il passeggero, un ucraino di 26 anni, è stato denunciato per contrabbando, punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa di 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto introdotto nel territorio dello Stato, nel caso di specie pari a 140.000 euro.

