Allestisce un bazar della droga a due passi dal Commissariato: arrestato un 27enne

SENIGALLIA - Aveva allestito un bazar della droga dentro casa, poco distante dal Commissariato. Una scelta piuttosto avventata quella di un 27enne di Senigallia pluripregiudicato, arrestato ieri dalla polizia per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti hanno sequestrato una significativa varietà di sostanze stupefacenti, oltre 300 grammi, destinate al consumo in particolare di giovani. I poliziotti hanno avviato gli accertamenti, dopo aver verificato che il ragazzo, loro vecchia conoscenza, era diventato un punto di riferimento per numerosi consumatori del quartiere con cui era stato notato intrattenersi anche tenendo comportamenti sospetti.

LEGGI ANCHE:

Macerata, scritte contro il questore Pignataro: nei guai due ragazzi incastrati dai video

Neopatentato ubriaco brucia l'alt e tenta la fuga contromano: persi in un colpo 46 punti

Li incontrava nella zona di via Capanna, dove le volanti transitano tutti i giorni per raggiungere gli uffici di via Rosmini. Gli agenti hanno deciso di intervenire per verificare, effettuando una perquisizione nella casa che il giovane condivide con il resto della famiglia. Dal controllo hanno avuto conferma dell’ipotesi investigativa, in quanto il giovane è stato trovato in possesso di numerosi involucri contenenti una varietà di sostanze stupefacenti che vanno dalla cocaina alle morfine fino ai cannabinoidi per un quantitativo di oltre 300 grammi. Tutta la droga è stata sequestrata. Posta in vendita avrebbe fruttato oltre 10mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA