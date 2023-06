FABRIANO - I carabinieri di Fabriano hanno arrestato mercoledì un 30enne residente in città, per detenzione droga ai fini di spaccio. Sequestrati 60 grammi di stupefacente: 40 di cocaina e 26 di marijuana. Tutto è iniziato con un controllo su strada da parte dei militari. Prima sono stati rinvenuti alcuni grammi di cocaina tra gli indumenti del giovane, poi è scattata la perquisizione domiciliare dove è stato trovato quasi tutto il quantitativo in cantina. La convalida si è tenuta ieri presso il tribunale di Ancona.

Il 30enne è stato messo ai domiciliari in attesa del pronunciamento del giudice sulle eventuali misure. Interrogato dal gip, l’arrestato ha dichiarato che la sostanza è sua, per uso personale. Negato lo spaccio. Disposta la verifica sulla qualità dello stupefacente, tramite test tossicologico. Il ragazzo è difeso dall’avvocato Ruggero Benvenuto. Sempre negli ultimi giorni ci sono stati altri interventi. Sono stati denunciati due automobilisti per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Il primo è un fabrianese 30enne, fermato di notte, in via Casoli. I militari del Norm hanno notato come il giovane fosse molto nervoso.

E’ stato sottoposto a ulteriori accertamenti con le analisi di primo e secondo livello all’ospedale di Fabriano. I risultati hanno evidenziato la positività alla cocaina e alle anfetamine. Per questo è stato denunciato, gli è stata ritirata la patente e gli è stata elevata una contravvenzione, oltre ad aver informato l’Autorità amministrativa e giudiziaria.



Stessa sorte toccata a un altro 30enne fermato e controllato in centro a Fabriano dal Radiomobile. Il giovane è risultato positivo ai cannabinoidi: denunciato e anche per lui patente ritirata. Infine i carabinieri della stazione di Arcevia hanno notificato l’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Perugia, nei confronti di un 40enne nato fuori regione e residente ad Arcevia. L’uomo, condotto a Montacuto, dovrà espiare oltre 3 anni di reclusione per furti commessi nelle province di Ancona e Perugia.