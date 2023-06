Ancona, banda del buco in tabaccheria: bottino da 10mila euro tra sigarette, gratta e vinci, contanti e marche da bollo

ANCONA - Banda del buco in azione nella notte in corso Carlo Alberto 57, assaltata la tabaccheria della famiglia Angelini. Rubati gratta e vinci, soldi, sigarette e marche da bollo. Il bottino, in via di quantificazione, si aggirerebbe sui 10mila euro.

Per agire, i ladri hanno aperto un passaggio picconando la parete di confine tra un codominio e la tabaccheria. Ad agire all'interno, però, sarebbe stato un solo bandito, ripreso dalle telecamere dell'attività commerciale. Indaga la polizia.