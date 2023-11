FABRIANO Meno di una settimana per dare un nome e un volto agli autori, tutti giovani, di uno scippo nei confronti di un pendolare che aspettava il treno. Denunciate dalla polizia tre persone per quanto avvenuto nelle ore notturne all’interno della sala d’aspetto della stazione ferroviaria di Fabriano. Si tratta di due 30enni, uno residente nel fabrianese da anni e un suo amico ospite da qualche tempo nell’abitazione del primo, che dovranno rispondere del reato di furto pluriaggravato in concorso.

La ricostruzione



Il terzo soggetto, invece, è un 35enne, residente da qualche anno nel comprensorio che è stato segnalato alla Procura per ricettazione. Ieri la conclusione delle indagini da parte dei poliziotti diretti dal commissario capo, Angelo Sebastianelli. La vittima è un fabrianese che ha provato pure a inseguire il ladro all’esterno della stazione dopo che gli era stato strappato il borsello contenente alcune decine di euro, documenti e lo smartphone. Il ladro, però, uscito dalla stazione, è salito a bordo di un’automobile con un complice che lo attendeva con il motore acceso. Il pendolare ha provato a mettersi davanti al mezzo per impedirgli di partire: il conducente del veicolo ha accelerato costringendo il derubato a gettarsi di lato per non essere investito.

In direzione Borgo

L’auto, a tutta velocità, si è diretta in direzione del quartiere Borgo mentre il derubato si è subito rivolto alla vicina Polizia ferroviaria che ha coinvolto anche gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano. Sono partite le indagini. Poche ore dopo il fatto, nelle vicinanze della stazione, è stato ritrovato il borsello, senza soldi contanti e documenti. Grazie alle testimonianze e all’aiuto delle telecamere i poliziotti sono riusciti a risalire al mezzo segnalato. L’attività investigativa ha consentito di individuare l’auto utilizzata che gli agenti hanno trovato parcheggiata all’ingresso di un’abitazione in una frazione di Fabriano. Gli agenti hanno atteso qualche ora fin quando due persone sono uscite da una casa per salire a bordo dell’auto: è scattato il blitz.



I due sono stati portati in Commissariato e hanno dichiarato spontaneamente la paternità del fatto, indicando in un 35enne, denunciato per ricettazione, il destinatario finale dello smartphone rubato e consentendone, così, il suo ritrovamento. I due 30enni dovranno rispondere del reato di furto pluriaggravato in concorso. «Oltre al procedimento giudiziario, a carico dei soggetti coinvolti verranno effettuate, da parte della Divisione Anticrimine della Questura di Ancona, valutazioni mirate in ordine alla pericolosità dimostrata al fine dell’applicazione di misure di prevenzione da parte del questore Capocasa» dichiara il commissario Sebastianelli.