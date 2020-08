Tornano dall’estero, sono positivi: altri 6 contagiati, 70 sono in quarantena

FABRIANO - Sei nuovi casi positivi al Covid-19 a Fabriano: si tratta di persone rientrate dall’estero per vacanza o lavoro. Ad annunciarlo il sindaco, Gabriele Santarelli: «Registrati altri 6 casi di contagio tutti di rientro dalle vacanze. Ricordiamo che è obbligatorio rispettare il periodo di quarantena e sottoporsi a tampone se si rientra da Grecia, Croazia, Malta, Spagna e Albania». I nuovi positivi sembrano asintomatici o, comunque, monitorati presso i loro domicili.



In questo mese, complessivamente, sono 10 i positivi anche se per i primi quattro sono già iniziate le procedure per accertarne la guarigione. In tre settimane a Fabriano si sta assistendo a una nuova fase di pandemia da Coronavirus. I primi tre sono due giovani ragazzi, amici, e una donna parente del secondo caso positivo. A questi si aggiunge una persona rientrata dalla Grecia il 18 agosto scorso. E gli altri sei, anche in questo caso, di rientro da viaggi all’estero per vacanza che, nei giorni scorsi, si sono sottoposti all’esame del tampone e di cui l’altra sera sono arrivati i risultati. I numeri, dall’inizio della pandemia, sono: 101 i casi positivi al Covid, 84 guariti e sette decessi, oltre agli attuali dieci positivi al Coronavirus. Per quel che riguarda le quarantene crescono in modo esponenziale. Sono infatti circa 70 i residenti nei cinque comuni dell’Ambito territoriale 10 (Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico) che sono in isolamento fiduciario, compresi una trentina in quarantena a seguito dei nuovi casi positivi al Covid-19 a Fabriano. Intanto anche in città aumentano le segnalazioni di cittadini arrabbiati per il mancato rispetto delle misure per prevenire la diffusione del Covid come l’utilizzo della mascherina dalle ore 18 in poi soprattutto nei luoghi in cui non è facile evitare assembramento. In molti hanno scritto sui social al sindaco Santarelli chiedendo di potenziare ulteriormente i controlli in centro e sanzionare chi non rispetta le regole.

