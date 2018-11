Taglia cisterna con un frullino Il carburante prende fuoco, ustionato ricoverato a Cesena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Imprenditore taglia con un frullino una vecchia cisterna da carburante che doveva smaltire e che, per colpa delle rimanenze di gas sul fondo a contatto con le scintille, ha preso fuoco. . Grave un 75enne di Fabriano trasportato urgentemente al Centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Sempre cosciente, è stato soccorso dal figlio che ha immediatamente allertato il 118. L’uomo, U. P., è ricoverato da venerdì in coma farmacologico in Romagna. La prognosi è riservata. Ha riportato ustioni al volto, alle braccia e anche al torace. Grazie agli occhiali che aveva indossato, fortunatamente, la vista è salva.