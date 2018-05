Scuola trasferita dopo il terremoto: non si andrà in classe di pomeriggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Gli alunni della scuola media Giovanni Paolo II di Fabriano non verranno trasferiti nell’attiguo plesso della Gentile in orario pomeridiano, ma concluderanno l’anno nel solito orario mattutino. Ieri il dirigente scolastico, Andrea Boldrini, ha comunicato alle 160 famiglie interessate dalla chiusura della scuola del quartiere Misericordia per colpa del basso indice di vulnerabilità, che già da già da oggi le lezioni si svolgeranno regolarmente.