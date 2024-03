FABRIANO Selvaggia aggressione in branco ai danni di un 30enne fabrianese, fuori da un locale. Grazie a un articolato lavoro di indagine i poliziotti del Commissariato sono riusciti a risalire a tutti gli autori del pestaggio (sei ragazzi tra i 18 e i 22 anni residenti fuori provincia) e a denunciarli all’autorità giudiziaria per lesioni aggravate commesse in concorso. E’ successo all’inizio di marzo. Il 30enne fabrianese vittima dell’aggressione aveva trascorso la serata con la sua comitiva di amici prima a cena in un ristorante della città e poi in un locale di musica, ballo e spettacolo.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Lotta ai furbetti dell’acceleratore: stangate in arrivo col velox mobile a Jesi



Il lampo della violenza



Era già passata la mezzanotte da un po’ quando il 30enne si è staccato dal gruppo per uscire dal locale e dirigersi verso la sua auto, parcheggiata poco distante, per recuperare un pacchetto di sigarette che aveva lasciato dentro. Ma proprio in quel brevissimo frangente si è imbattuto in un gruppo di giovani che stazionava nei pressi della sua auto. Erano alticci e molto agitati. Ne è nata una banalissima discussione, per futili motivi: si erano già incontrati dentro al locale, erano volati commenti pesanti su una delle amiche della vittima. Le classiche spacconate di chi ha alzato il gomito e cerca di attaccare briga. Ben presto la situazione è degenerata. Dalle offese, alle minacce fino a una brutale e vigliacca aggressione in cui il 30enne, solo contro sei persone, è stato raggiunto da una raffica di calci e pugni alla testa e su tutto il corpo.



Inutili i tentativi di sottrarsi alle botte, di reagire o scappare. Lo avevano accerchiato, colpendolo da tutte le parti. Un pestaggio in piena regola, durato per alcuni minuti ma anche alla vittima sono sembrati un tempo infinito, finché non sono intervenuti alcuni clienti del locale che stavano andando via. Il loro intervento provvidenziale ha permesso di fermare la brutale aggressione, costringendo il branco a darsela a gambe, dileguandosi, presumibilmente temendo l’intervento della Polizia: infatti la vittima stava chiamando il 112 con il suo cellulare. Gli agenti del Commissariato di Fabriano, prontamente intervenuti, hanno raccolto le testimonianze.

Il ragazzo aggredito è stato medicato al Pronto soccorso, ha riportato contusioni e abrasioni guaribili in 10 giorni di prognosi. I poliziotti hanno poi acquisito le immagini dei circuiti di videosorveglianza privati situati nei pressi del luogo dell’aggressione. Dopo aver individuato i sei soggetti, le indagini – condotte in collaborazione con altri Uffici della Polizia di Stato – hanno portato alla loro identificazione. Tutti sono stati denunciati. Il Questore di Ancona nelle prossime ore deciderà sull’applicazione di misure di prevenzione.