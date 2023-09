FABRIANO «Quando la cecità prevale sul buon senso». Usa queste parole Sergio Romagnoli, coordinatore provinciale M5S per replicare agli attivisti pentastellati fabrianesi che lo avevano attaccato dopo la sua partecipazione all’assemblea pubblica indetta da Fabriano Progressista per parlare della casa di riposo di Fabriano con i conti in rosso e di altre iniziative comuni.

Per Romagnoli «bisogna interessarsi delle dinamiche cittadine, dibattere sulle scelte che debbono portate a riflettere quale sia la scelta migliore per la città, un lavoro necessario a prescindere dal ruolo di rappresentanza, che si stia dentro o fuori dal consiglio comunale, secondo la risposta ricevuta dagli elettori, altrimenti bisognerebbe restare nel congelatore per 5 anni».



L’affondo



Non le manda a dire Romagnoli a parte dei componenti dell’ex giunta pentastellata della scorsa legislatura e all’ex sindaco Santarelli. «C’è chi resta incatenato alla rabbia di aver fallito un obiettivo o chi sceglie di restare comunque in partita, anche se deve ripartire dai box per costruire una macchina migliore di quella precedente, perché la sfida non è l’arroccarsi sul “avevamo ragione noi”, ma capire cosa non ha funzionato per proporre un mezzo idoneo ad interpretare le necessità del territorio» l’affondo dell’ex senatore che rivendica la bontà della scelta di prendere posizione anche sulla casa di riposo di via Saffi di Fabriano. Poi l’attacco: «Qualcuno ha ritenuto di doversi arroccare nel proprio pensiero personale e ristretto, chiudendosi alla città, puntando il dito su tutto e tutti – dice - e perdendo verticalmente consensi, salvo poi, in una mancanza totale di capacità di analisi, non essere capace di un ragionamento critico».



La forza delle idee



Continua Romagnoli: «L’esperienza dei governi Conte, dove la maggioranza per governare non c’era, hanno dimostrato che con la forza delle proprie azioni e la qualità delle proposte, abbinata alla disponibilità al dialogo, ma non al compromesso, hanno portato al raggiungimento di obiettivi importanti». Per il coordinatore provinciale pentastellato il Reddito di Cittadinanza, il Superbonus 110%, lo Spazza Corrotti, i 209 miliardi del PNRR che sono «la dimostrazione che non si perde la propria identità nel confronto».



Riferendosi alla nota redatta dagli attivisti nei giorni scorsi, Romagnoli denuncia un comunicato «non concordato con i propri coordinatori» e sottolinea che forse il problema è il «non aver accettato e compreso lo stato attuale e gli esiti delle scelte dei cittadini a livello locale». Il riferimento è alle ultime elezioni comunali quando il gruppo non ha ottenuto il secondo mandato consecutivo da sindaco e alle urne si è fermato a 3,1%.