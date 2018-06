I genitori escono di casa si butta dal secondo piano Gravissimo un 38enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Un 38enne di Fabriano si è buttato da una finestra della sua abitazione di via Dante questa mattina, alle ore 9,30. Il giovane, che soffre da anni di problemi psichici, ha approfittato dell'assenza dei suoi genitori per buttarsi di sotto dalla finestra del suo appartamento sito al secondo piano. Ad accorgersi è stata la vicina di casa che ha dato subito l'allarme. Sul posto i sanitari del 118 dell'ospedale Profili che hanno disposto il trasferimento, in codice rosso, all'ospedale di Torrette di Ancona con l'eliambulanza e i carabinieri. E' ricoverato in gravi condizioni per i politraumi che ha riportato dopo il volo di circa 5-6 metri dalla finestra.