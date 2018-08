Fiamme nel magazzino agricolo: i vigili del fuoco domano il rogo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio intorno alle 19 circa in località Collemalvano di Fabriano per l'incendio in un magazzino agricolo che ha coinvolto del materiale vario presente all'interno. La squadra sul posto con autopompa e autobotte ha spento le fiamme e portato all'esterno il materiale interessato per la bonifica. Non si segnalano persone coinvolte.