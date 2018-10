Diabetologia, corsa contro il tempo: chiusura del servizio prevista per domani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Corsa contro il tempo per salvare Diabetologia di Fabriano. La direzione di Area Vasta2, in via Turati, sta cercando una soluzione per evitare di dover chiudere il servizio presso il Distretto Sanitario, già da domani. L’obiettivo degli uffici è quello di prorogare i contratti a uno o due tempi determinati già in servizio in uno degli ospedali della provincia o quello di trasferire provvisoriamente un professionista da un altro ospedale fin quando la situazione non si normalizzerà per riaprire dopo il ponte di Tutti i Santi. Il direttore, Maurizio Bevilacqua, dovrebbe sciogliere le riserve questa mattina.Un’emergenza dopo l’altra, in campo sanitario, sta mettendo a dura prova il Fabrianese tanto che un gruppo di attivisti hanno già organizzato, per sabato mattina, alle ore 10, una manifestazione di protesta, in Piazza del Comune, per dire no alla chiusura della Diabetologia. Sulla vicenda l’opposizione alza la voce. «Chi ricorre al servizio sa che la malattia, che se ben controllata, permette al paziente una vita normale, ma se al questo non avviene può portare a gravi complicanze. Per evitarle – dichiara Olindo Stroppa, consigliere comunale Forza Italia - è indispensabile che i controlli vengano effettuati regolarmente. Chiudere il centro di Fabriano è assurdo. Il più vicino è a Jesi, a 40 chilometri, dopo i cantieri della 76. Non possiamo permetterci la perdita di un altro pezzo della nostra sanità. Ho l’impressione che si stia smembrando i vari reparti e che il futuro del nostro ospedale sia quello di diventare una Rsa, Residenza sanitaria assistenziale. Asur e Regione Marche devono dirci, senza peli sulla lingua, qual è la situazione del nostro ospedale, quali saranno le prossime assunzioni previste e possibilmente i tempi di tali assunzioni». Anche le parti sociali monitorano la situazione e non escludono manifestazioni di protesta.Il sindacato UIl Fpl Marche parla di «atteggiamento poco da parte dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale e della Direzione dell’Area Vasta 2 che da diverso tempo persiste con un sempre crescente impoverimento di operatori nei confronti dell’ospedale di Fabriano. Le criticità, infatti, riguardano anche i reparti di Ortopedia, Otorino e Oculistica con tanti cittadini che si vedono costretti ad emigrare verso la vicina Regione Umbria con tutti i disagi per una popolazione sempre più anziana e più bisognosa di cure». Gabriele Santarelli, sindaco di Fabriano, ha scritto una missiva all’Asur e riferendosi alla possibile chiusura di Diabetologia parla di «comportamento delittuoso».