Il reparto di Diabetologia è salvo: dal 1° dicembre arriverà il medico

FABRIANO - Il reparto di diabetologia al distretto sanitario di Fabriano è salvo: arriva un medico in pianta stabile dal primo dicembre. Situazione più complessa, invece, per il punto nascita nonostante l’emendamento approvato alla Camera circa la deroga al decreto 70 del 2015 che blocca per 5 anni la razionalizzazione dei reparti nelle zone sismiche. «Serve un approfondimento - incalza il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli - perché o eravamo in deroga già da prima o non lo siamo nemmeno con questo emendamento. Aspetterei a fare annunci trionfalistici».