Choc per una famiglia: su un marciapiede incrocia tre cinghiali

FABRIANO - Ancora avvistamenti di cinghiali a Fabriano, segnalati dai residenti dei quartieri Piano e Campo Sportivo. Ieri mattina una famiglia che vive a due passi dalla chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, lungo la strada che conduce allo stadio comunale, si è trovata tre grossi esemplari sul marciapiede. Anche se non hanno mai dato problemi all’uomo – non si segnalano attacchi a persone – i residenti hanno paura e chiedono l’intervento delle autorità per arginarne la presenza nel centro abitato. In sindaco Santarelli, in più occasioni, ha chiesto di avviare un censimento per aiutare Regione Marche e Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale a comprendere la gravità del problema. «Nel 2017 – spiega il primo cittadino - si stimava la presenza di 330 esemplari e l’abbattimento di 230 animali. In realtà sono stati abbattuti ufficialmente 1.407 cinghiali ossia quasi 7 volte di più». Recentemente un cinghiale è stato visto correre lungo via Dante, la principale strada che, dal quartiere Santa Maria, conduce in centro. Altri ungulati sono stati visti in via Del Molino, non lontano dall’ospedale.

