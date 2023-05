Bomba d'acqua a Fabriano, grandine e allagamenti: decine di interventi dei vigili del fuoco GUARDA IL VIDEO

FABRIANO- Meteo, quanto è difficile capirci qualcosa. Mentre sulla costa sin dal mattino oltre alle temperature quasi estive c'è un piacevole sole con diverse persone a camminare in spiaggia e qualcuno anche a concedersi la prima tintarella ecco che a Fabriano la grandinata di dopo pranzo ha creato più di un disagio e anche qualche allagamento. Paura anche per un fulmine che ha colpito un albero vicino al ponte della stazione. Una vera e propria bomba d'acqua che ha causato decine di allagamenti conh un super lavoro per i vigili del fuoco.