Bomba d'acqua su tutta la città, fuggi fuggi dei turisti e pontini chiusi a San Benedetto. L'autostrada va in tilt

SAN BENEDETTO - Si è abbattuto improvviso, senza che le previsioni del tempo avessero neppure avvertito del possibile temporale, anzi oggi era dato sole e bel tempo: un acquazzone potente ma per fortuna durato poco tempo ha sorpreso anche molti turisti che passeggiavano per il centro di San Benedetto e provocato un fuggi fuggi dalla spiaggia.

Il dettaglio

A dir la verità subito dopo mezzogiorno, il cielo sopra San Benedetto si era rabbuiato ma le nuvole nere sembravano essersi accumulate verso sud, nel vicino Abruzzo. D'altra parte il vento soffiava da Nord e non sembrava quindi voler girare sulla Riviera.

Invece intorno alle 15 la situazione è mutata e un'ora più tardi è scoppiato il temporale. Così si sono registrati allagamenti in diversi punti del territorio urbano. Alcuni dei principali sottopassaggi cittadini sono stati immediatemnte chiusi dal Comune dove è scattata la macchina della prevenzione. Diverse squadre composte da personale del Comune sono intervenute e sono e si sono messe al lavoro per riaprire i passaggi alla circolazione nel minor tempo possibile. Anche perché per fortuna non c'è stata la grandine e la pioggia è cessata intorno alle ore 17. Tanto comunque è bastato per allagare anche fondaci e piani bassi, anche a Porto d'Ascoli nella zona della statale Adriatica.

Si registra, inoltre, una coda di quattro chilometri tra Pedaso e San Benedetto in direzione sud dal chilometro 298 per allagamenti.