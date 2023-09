Europei di Volley, con l'Italia vince anche Ancona: quasi 2,5 milioni di telespettatori tra Rai e Sky

ANCONA - Trascinatori in campo, catalizzatori in Tv. Agli Europei Maschili di volley ancora ottimi ascolti per gli azzurri, questa volta impegnati al PalaRossini di Ancona. Insomma, continua a salire l’entusiasmo intorno alla nazionale di Ferdinando De Giorgi che per la partita con la Svizzera di ieri sera, vinta 3-0 nel palazzetto dorico, ha fatto registrare buoni numeri di ascolto sui canali RAI e SKY: 1.838.000 gli spettatori che hanno seguito la gara su RAI2 per uno share del 10,1% mentre sui canali SKY sono stati 544.000 i contatti durante la diretta. Una vittoria per l'Italia ma anche per Ancona.



Le prossime partite in programma ad Ancona



6 settembre, ore 21.15: Germania-Italia (RAI 2, SKY Sport Uno, SKY Sport Arena, NOW TV)



Oggi, ore 21: Germania-Serbia (RAI SPORT, SKY Sport Uno, NOW Tv)