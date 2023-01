​Educare alla legalità. La polizia tra i banchi di Ancona e provincia: «Spieghiamo l'importanza della responsabilità civile»

ANCONA- “Educare alla legalità”. La Polizia di Stato nelle scuole di Ancona e provincia. Prosegue il progetto di Educazione alla Legalità della Polizia di Stato, fortemente voluto dal Questore Cesare Capocasa d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per fornire ai giovani strumenti idonei a formare le loro coscienze civili e garantire a docenti ed educatori delle scuole anconetane e della provincia, un contributo sentito e concreto, su alcuni dei temi più sentiti e richiesti, dai ragazzi e dagli insegnanti.

Gli appuntamenti

Nella giornata di ieri e quella odierna i Poliziotti di Prossimità, Mattia ed Eleonora, sono stati presenti alla scuola Secondaria di primo Grado “ Enrico Fermi” di Torrette di Ancona, dove hanno incontrato le classi seconde e terze dell’Istituto per un dibattito con i ragazzi sull’inclusione ed il contrasto ad ogni forma di discriminazione. La campagna di informazione vede coinvolti dall’inizio dell’anno scolastico le diverse componenti della Polizia di Stato, in relazione all’età degli studenti e alle diverse problematiche che agitano il loro quotidiano. Dall’inizio dell’anno scolastico diversi sono stati i momenti di riflessione organizzati nelle scuole: «Prosegue la campagna di educazione alla legalità rivolta ai giovani studenti, ritenuta uno degli strumenti fondamentali per sviluppare il loro senso etico, il rispetto delle regole ed il “valore della Legge” ed apprendere così l’importanza della responsabilità civile e dell’impegno ad esercitare in modo attivo il proprio impegno di cittadini».