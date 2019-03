Due banditi in fuga con un furgone rubato Inseguiti nella notte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Continua a suonare l’allarme sicurezza, la Valmusone trema ancora sotto i colpi martellanti dei furti nelle abitazioni e nelle aziende. L’altra notte però i ladri si sono imbattuti in una pattuglia dei carabinieri, ne è nato un inseguimento che non è bastato però per assicurare alla giustizia i due sospetti.