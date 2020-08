Donna trovata morta in una stradina in mezzo ad un lago di sangue

FALCONARA - Una donna di 70 anni è stata trovata morta a terra poco fa in una stradina non asfaltata tra via Elia e via Roma a Falconara. Grande trambusto ovviamente nella zona: le persone che hanno segnalato la drammatica situazione dicono di aver visto tanto sangue a terra. Sul posto due pattuglie dei carabinieri, la Croce Gialla e l'automedica; tutte le piste sono aperte, da verificare se la morte della donna è avvenuta a causa di una caduta o per altre ragioni.

