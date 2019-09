Discarica abusiva a Monte Dago: «Tante denunce, nessuno ci ascolta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Secchi di vernice, assi di legno, poltrone da ufficio. E ancora, materiale edile, sedili di automobili, stendipanni, perfino una coppia di lavatrici, oltre a topi morti e a una vegetazione sconfinata. Immondizia e rottami assortiti si celano alle spalle dell’ex concessionaria Marche Motori, tra via Sacripanti e via Sacco e Vanzetti. Una discarica abusiva a due passi dal centro sportivo di Monte Dago, dalle attività commerciali e da un parco giochi. Luoghi frequentati da famiglie, nonni e bambini che potrebbero facilmente venire a contatto con questo angolo di degrado. Quello che fino a non molto tempo fa era un ruscello, oggi è un canneto inaccessibile, popolato da ratti e bisce, proprio dietro lo stabilimento dismesso della ex concessionaria di auto di lusso.