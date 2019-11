Derubati nei posteggi: condannata la gang della ruota bucata

JESI - Prendevano di mira le auto parcheggiate nei centri commerciali, forando una ruota e poi fornendo assistenza alle vittime, solitamente anziani. Mentre uno aiutava il malcapitato, un altro si impossessava del borsello o del marsupio lasciato sui sedili, usando poi le carte di credito e rubando il contante. Secondo la procura, era questo il modus operandi che avrebbe portato una banda di napoletani a compiere oltre 60 furti in Italia, 8 nella sola provincia di Ancona, per un profitto di oltre 40mila euro. Parte della gang finita in arresto ad aprile grazie a un’operazione dei carabinieri di Jesi (denominata Pneus) ha già chiuso il conto con la giustizia.

Un 32enne ha patteggiato a tre anni e mezzo di reclusione, mentre un 24enne a due anni. Sono stati condannati con il rito abbreviato, invece, altri due componenti della presunta gang di napoletani. Per un 36enne è stata stabilita una pena di 4 anni, per un 25enne di due anni. I quattro sono attualmente ai domiciliari. Gli imputati finiti davanti al gup Paola Moscaroli dovevano rispondere a vario titolo di danneggiamento, furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. Erano difesi dall’avvocato Paolo Tartuferi. La posizione di altre tre persone, anche loro arrestate ad aprile dai carabinieri di Jesi, è al vaglio di altre procure per ulteriori furti messi a segno tra novembre 2017 e maggio 2018.

