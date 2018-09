Preso il capo della banda delle slot: 35 colpi a segno in soli cinque mesi

di Lorenzo Sconocchini

ANCONA - L’unico della banda ancora latitante, il capo riconosciuto, si faceva chiamare Cartus, “Cartuccia” in romeno. Ma adesso neppure lui - all’anagrafe Silviu Dima, 33 anni - potrà dedicarsi alla specialità della casa, i furti con spaccata ai danni di sale slot, tabaccherie, bar e aziende. La caccia avviata dai carabinieri di Osimo dopo l’arresto degli altri componenti di una gang romena arrivata in Italia da Galati, provincia della Romania ad alto tasso di criminalità, si è conclusa ad Alessandria, dove Cartus s’era rifugiato con un altro gruppo di rom, magari pronto a ricostituire una banda per compiere altre spaccate tra negozi, capannoni e stazioni di servizio.Tra gennaio e maggio avrebbero commesso 35 furti, Silviu Dima e i suo compari, almeno secondo le indagini dei carabinieri della compagnia di Osimo, che individua la banda dei romeni come responsabile di una serie di colpi messi a segno soprattutto nella zona di Ancona (in particolare tra Numana, Sirolo, Osimo, Castelfidardo e Filottrano) ma anche nelle province di Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli, Fermo e Teramo.