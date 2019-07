Derubata in casa dalla sua migliore amica mentre fa le pulizie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CHIARAVALLE - La telecamera, implacabile, riprende immagini inequivocabili: la signora dai capelli scuri e lunghi va a colpo sicuro, da un armadio prende una chiave, in pochi attimi apre un cassetto di un comodino poco distante, arraffa diverse banconote, se le infila nel reggiseno, richiude perfettamente cassetto e armadio e lascia la casa, come se nulla fosse successo. Sonia (il nome è di fantasia) trasale, suda freddo, ha la pelle d’oca e non può credere ai suoi occhi. Quella donna, ripresa dalla telecamera, che le ha appena sottratto oltre 1.100 euro è una delle sue migliori amiche, una donna a cui Sonia avrebbe affidato ciò che ha di più caro, non solo la cura della casa. Sonia è la titolare di un noto locale e quella donna la conosce benissimo da tanti anni. «Non ci potevo credere – dice l’imprenditrice – che fosse proprio lei la responsabile di tutti gli ammanchi di denaro che avevo notato da qualche tempo. Una donna che sa cosa significa lavorare duramente perché era anche lei nel commercio e che mi ha tradita».