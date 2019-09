Asfalti per 700mila euro Dal centro alle frazioni le strade in sala trucco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - Settecentomila euro per il rifacimento delle strade di Fabriano. I lavori vanno avanti da settimane in centro, in particolar modo in via Gioberti, in prossimità della sede centrale delle Poste. Da domani, cantiere per la posa della fibra ottica lungo viale Serafini, zona Borgo.Previsti, quest’anno, interventi per 500mila euro per lavori di manutenzione straordinaria a Fabriano, poco meno di 200mila euro per lavori di manutenzione ordinaria nei piccoli paesi. Il Comune, per il 2020, mette a bilancio ulteriori 200mila euro di lavori. Operai sulle strade. Alcune necessitavano, da tempo, di una sistemata. Molti automobilisti, infatti, lamentano di circolare in città su carreggiate dissestate che provocano danni ai mezzi. Nel dettaglio sono previsti lavori di manutenzione straordinaria in Via Cappuccini, al Cimitero di Santa Maria e a Cantia, Serrina per 58mila euro; a Ceresola per 62mila euro; via Dante, la via più trafficata di Fabriano, per 62mila euro; via Bachelet 40mila euro, via Le Fornai per 30mila euro; a Cacciano per 45mila euro e in via Follerau per 115mila euro. Partiranno anche lavori di manutenzione ordinaria ai marciapiedi di via Serraloggia e Don Minzoni per 20mila euro; alla strada di Torrececchina per 35mila euro; alla strada di Varano per 40mila euro.