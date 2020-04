SENIGALLIA - Un'iniziativa tira l'altra. Ecco l’omaggio del fotografo Nevio Arcangeli agli operatori sanitari, in prima linea in questa emergenza sanitaria. Il noto professionista ha "colorato" di verde, bianco e rosso l'ospedale cittadino, il luogo simbolico della lotta al coronavirus per ringraziare tutto il personale sanitario.

