Scuole elementare, tre classi in isolamento: una maestra ricoverata per Covid. Positiva anche un sindaco

OSIMO - Si perde il conto delle classi in quarantena in Valmusone. Ormai i numeri sono fuori controllo ma alcuni plessi stanno vivendo giorni concitati. Ad esempio a San Biagio la scuola elementare ha tre classi in isolamento con bambini che fanno lezione a distanza, e con loro ben nove maestre. Una in particolare, è stata costretta ad un ricovero ospedaliero per il Covid.

L’allarme

Tutta la sua famiglia è rimasta contagiata ma lei, pur giovane e senza particolari patologie, si è ritrovata nella necessità di chiedere l’intervento di un’ambulanza e di cure specifiche a Torrette. Per fortuna la maestra nel giro di 48 ore si è stabilizzata ed è già tornata a casa, ancora positiva al virus ma con sintomi più gestibili. E le positività emerse alla elementare di San Biagio hanno finito per contagiare anche il plesso di Offagna. Qui la seconda media è già in quarantena da giorni perché una delle alunne ha contratto il virus dal fratello che frequenta la scuola di San Biagio: situazioni ormai nella normalità. Più o meno tutti i plessi di Osimo, dalle Fornace Fagioli alla Stazione, dalla Caio G.Cesare al Borgo, da Campocavallo al Girotondo passando per Passatempo hanno attivato la didattica a distanza per alcune classi. Ma il grido lanciato da una delle mastre, Simonetta Antonelli, fiduciaria proprio del plesso di San Biagio e militante storica delle Liste civiche, è emblematico: «Lasciamo i ragazzi in classe, non costringiamoli tutti a casa con il lockdown» riferendosi all’ultimo Dpcm, che per ora salva le scuole di ordine più basso. Intanto i dati aggiornati ieri dimostrano che, salvo rare eccezioni come Numana e Offagna, in Valmusone i contagi sono in costante aumento rispetto alla scorsa settimana. Osimo è passata da 150 casi di Covid a 212 in sette giorni, le quarantene sono stabili (da 429 a 426). Il sindaco Pugnaloni ieri ha tenuto un incontro via web con il Comitato per l’ordine e la sicurezza convocato dal Prefetto. «La polizia locale di concerto con polizia di Stato, carabinieri e Guardia di Finanza –dice il sindaco- sono impegnati da giorni a presidiare le vie del centro ogni giorno, intensificando gli orari nei weekend». Pugnaloni, come altri suoi colleghi, lancia poi un appello a genitori ed insegnanti per «chiedere agli adolescenti di rispettare le regole. Gli adulti stanno dimostrando buon senso, portano la mascherina, rispettano il distanziamento, evitano gli assembramenti, escono per il necessario. Cosi debbono fare anche i giovani».



I numeri

A Castelfidardo i contagiati in sette giorni sono passati da 96 a 120, con 200 persone in isolamento. A Loreto addirittura da 31 a 64, con 29 quarantene. Su quest’ultimo dato però ci sono dubbi per l’attendibilità degli aggiornamenti Asur, come riferisce il sindaco di Camerano Annalisa Del Bello, lei stessa positiva e in quarantena a casa: «La piattaforma sanitaria regionale ci indica 15 isolamenti, ma in realtà non quantificabili per il tracciamento in ritardo». Come a Loreto, anche a Camerano i positivi sono raddoppiati: da 18 a 35. Stabile invece Sirolo, passato da 17 a 19 positivi. Idem Offagna, dove i contagiati sono saliti da 2 a 3, mentre Numana è scesa da 5 a 4.



