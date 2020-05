Coldiretti in aiuto al Parco Zoo di Falconara: domani la prima consegna di generi alimentari destinati gli animali

FALCONARA - Promessa mantenuta. Il primo carico di generi alimentari destinato agli animali dello zoo di Falconara sarà consegnato dalle aziende di Coldiretti, domani alle ore 12 presso il Parco Zoo di Falconara di via Castello di Barcaglione 10. Ecco il primo gesto concreto dopo l'allarme lanciato dai responsabili della struttura in difficoltà, stretta tra le cure e la gestione degli animali (che non ha conosciuto soste) e l'impossibilità di accogliere visitatori a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19. Coldiretti Marche e Campagna Amica si sono subito mobilitate attraverso le proprie aziende agricole.

LEGGI ANCHE:

Coldiretti Marche lancia un appello ai Comuni: «Niente Tari per gli agriturismi per il 2020»

© RIPRODUZIONE RISERVATA