Gli chef stellati aspettano giugno: «Ci sono ancora tante incognite, meglio rinviare»

Se anche gli chef stellati decidono di incrociare le... forchette, allora significa che c’è più di qualcosa che non va nei protocolli di sicurezza anti-Covid. A Senigallia, Mauro Uliassi dice «No grazie» alla riapertura per lunedì e anche Moreno Cedronici ci proverà solo da inizio giugno. Segno che davvero per i ristoratori è difficile muoversi in questa vigilia di fase-2, tanto che per alcuni è meglio rinviare il giorno del debutto. In quel distretto culinario che è via del Traffico, nel cuore del capoluogo, tutti hanno optato per una riapertura a scoppio ritardato. La trattoria Clarice per ora resta chiusa. «Abbiamo bisogno di chiarimenti, così è troppo complicato» si rammarica Giordano Andreatini, mentre mostra gli spazi angusti del locale e prova a fare due conti.

«Le linee guida dell’Inail e dell’Istituto Superiore della Sanità dicono una cosa, la Regione un’altra: se per caso dovesse passare la regola dei due metri tra un tavolo e l’altro, allora mi sa che dovremo cambiare lavoro, noi come tutti coloro che gestiscono ristoranti di piccole dimensioni. Ma per me nemmeno i grandi dovrebbero riaprire, visto che risponderemmo penalmente di quello che succederà nei nostri locali. In ogni caso, lunedì noi resteremo chiusi, per forza: speriamo di farcela per il weekend successivo». Non perderanno un minuto, invece, i titolari della Cremeria Rosa che già in questi giorni sono nel pieno delle ordinazioni da asporto e si preparano a ricevere i primi clienti dalla fatidica data del 18 maggio.

«Confidiamo nel buonsenso di tutti perché c’è tanta confusione - dice Fabrizio Boari -. Evitare assembramenti non sarà semplice, ma qualcuno dovrà venirci incontro: non vorrei finire in galera per un gelato se dovesse esserci un contagio. Stiamo togliendo sedie e tavoli perché dovremo ridurre la capienza e distribuire i flussi, ma con 4 accessi dovremmo farcela. Il problema è un altro: far capire le regole ai clienti. Già mi è capitato di allontanare persone che stavano tutte in fila qui di fuori per ordinare un gelato. L’altro guaio sono le prenotazioni». Sì perché i ristoratori dovranno organizzarsi diversamente a seconda della tipologia di clienti: se si tratta di componenti dello stesso nucleo familiare, non ci sono difficoltà.

«Ma se vengono quattro amici, non ho capito se dovrò farli distanziare di un metro o di due o metterli in tavoli diversi - allarga le braccia Boari -. Di sicuro io non posso mettermi a fare lo sceriffo e a controllare i documenti: se mi dicono di essere conviventi, mi fido della loro parola». I ristoranti stellati riapriranno a giugno. «I primi di giugno riapriranno Il Clandestino e Anikò – spiega Moreno Cedroni – mentre la Madonnina del pescatore intorno al 15. Sono un po’ preoccupato, soprattutto per la Madonnina che ha pochi posti all’aperto, ma la mia preoccupazione più grande è se i clienti usciranno e riempiranno, con gli attuali posti, di nuovo i ristoranti». Alla riapertura di Anikò verrà sospesa la consegna a domicilio ma resta l’asporto. Il ristorante Uliassi il 27 maggio festeggerà trent’anni di attività ma lo chef ha deciso di aprire a giugno. «Stavo pensando al 6 o al 13 giugno – spiega Mauro Uliassi, il 3 Stelle di Senigallia –. Spero che tra un mese la situazione sia più chiara e ci siano certezze per clienti e dipendenti. Non me la sento di ripartire in queste condizioni quindi finché non ci sarà un modo per mettere tutti in sicurezza starò chiuso».

Ultimo aggiornamento: 12:03

