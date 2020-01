Lavori di messa in sicurezza: la farmacia comunale resterà chiusa un mese

CORINALDO - Dal prossimo 14 Gennaio fino al 14 Febbraio, il servizio di Farmacia Comunale verrà temporaneamente sospeso per degli importanti lavori di messa in sicurezza. L'intervento si è reso opportuno a seguito del riscontro di alcune problematiche rinvenute al solaio del primo piano dell'immobile.



I lavori, così come da progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta n. 81 del 24-09-19, prevedono la demolizione ed il rifacimento del solaio che divide i locali della farmacia comunale di Corinaldo situati al piano terra da quelli situati al piano primo, adibiti a ripostiglio / dispensa dei prodotti in vendita presso la farmacia. Oltre al ripristino delle finiture in genere si provvederà anche ad installare degli elementi di sicurezza sulle finestre del piano primo (parapetto). I lavori verranno finanziati in parte con il contributo statale dell'ex art. 30 del DL crescita 34-2019



© RIPRODUZIONE RISERVATA