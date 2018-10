Garko-Crepet, i vip di Halloween: la Festa delle Streghe cala gli assi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CORINALDO - Corinaldo, è già countdown per la Festa delle Streghe, ormai un cult a livello nazionale specie grazie al concorso per l’elezione di Miss Strega che culminerà nella sfilata delle aspiranti fissata per il 28 ottobre - tre giorni prima della Halloween Night del 31-, nel corso di una kermesse che vedrà tra gli ospiti l’attore Gabriel Garko, mentre nella mattinata è invece in programma un convegno al quale parteciperà Paolo Crepet. Diffuso il bando per la partecipazione al concorso: fissato al 18 ottobre il termine per la presentazione delle candidature da parte di chi volesse fregiarsi del titolo di Miss Strega 2018 e pubblicato anche l’ulteriore bando per la partecipazione al tradizionale mercato artigianale che accompagnerà l’intero evento, distribuito nelle giornate del 27, 28 e 31 ottobre.