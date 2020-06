Coldiretti Ancona saluta il neopensionato Luigi Busco, storico segretario di Fabriano

ANCONA - Quasi 40 anni di lavoro, guida storica dell’ufficio di zona di Fabriano. Coldiretti Ancona saluta Luigi Busco che si ritira dal lavoro dopo aver raggiunto la meritata pensione. Il saluto dei colleghi ieri pomeriggio negli uffici della Baraccola di Ancona. “Una persona di grande esperienza – ha detto di lui Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Ancona - un punto di riferimento per tutti gli imprenditori agricoli dell’area montana e per tutta l’associazione”. Busco era entrato in Coldiretti nel 1982 come tecnico. Dopo pochi anni aveva assunto l’incarico di segretario di zona di Fabriano. “Dopo tutti questi anni in Coldiretti porto con me tanti bei momenti – ha detto Busco – Saluto e ringrazio tutti i colleghi, con molti dei quali sono legato da sincera amicizia, e spero di lasciare anche io un bel ricordo”. Il ruolo di Busco all’ufficio di zona di Fabriano sarà preso da Sonia Garofoli.

LEGGI ANCHE:

Si sente male e perde i sensi vicino ai bagni della Regione, paura per un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA