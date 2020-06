Non risponde alle ripetute chiamate della figlia: donna trovata a terra

ANCONA - Non risponde alle ripetute chiamate della figlia, attimi di panico quelli vissuti questa mattina con i vigili del fuoco e la Croce Gialla che sono intervenuti al terzo piano di un condominio di via Piave trovando l'anziana signora a terra, Sul posto le prime cure quindi il trasporto con un codice di media gravità all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

