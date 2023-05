Elezioni, Ciccioli (FdI) sui primissimi risultati: «Silvetti candidato che appartiene alla città»

ANCONA- «Sono i primi risultati, e quando ci sono i parziali le docce fredde sono un attimo, Premesso questo, l'analisi della tendenza è buona». Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Marche Carlo Ciccioli a proposito delle prime sezioni scrutinate per le elezioni comunali di Ancona, unico capoluogo di regione al voto in questa tornata.

«Troppo presto per tirare le somme»

«C'è stato un pezzo di città, - prosegue Ciccioli, ribadendo che è troppo presto per tirare le somme - le liste civiche che hanno implementato i voti in maniera significativa. L'altro aspetto è il candidato, si vota anche con la sensazione di appartenenza: Silvetti è passato come persona che appartiene alla città, Invece la Simonella è passata più come persona espressione di ceto politico».