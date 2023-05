CHIARAVALLE - La carrozzeria sfregiata, un finestrino in frantumi: non un furto, ma un gesto intimidatorio. Ne è convinta Silva Mana, presidentessa di Fenimprese Ancona, la cui auto - una Gla Mercedes acquistata 3 mesi fa - è stata danneggiata venerdì scorso, di notte, a poche ore dall’inaugurazione della nuova sede dorica dell’associazione a Chiaravalle.

«Avevo parcheggiato vicino alla mia abitazione, in via Alighieri, poco dopo le 23 - racconta Mana, che è anche presidentessa di Fenimprese Albania -. Mi sono accorta il mattino dopo: hanno danneggiato solo la mia auto, non le altre. E non hanno rubato nulla». Subito è scattata la denuncia ai carabinieri di Chiaravalle, che ora indagano.

«Fenimprese Ancona esprime profonda solidarietà e sostegno alla sua presidente, che ha subito un atto intimidatorio vergognoso - scrive l’associazione -. Fenimprese Ancona condanna fermamente questo atto criminale e invita le autorità competenti ad agire con fermezza per individuare e punire i responsabili. Invitiamo la comunità a denunciare qualsiasi informazione che possa aiutare le autorità ad individuare il colpevole. Il gesto vile e intimidatorio rappresenta un attacco diretto alla comunità nel suo insieme».