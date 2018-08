Sfregi verdi come firme sui muri delle case: «Identificato il writer»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Zainetto in spalla, bomboletta di vernice rigorosamente verde sulle mani, treccine rasta, evidente stato di alterazione. Un giovane chiaravallese se ne è andato così a zonzo per strada per due giorni consecutivi ed ha lasciato la sua “firma” indelebile, con tanto di disegni quasi indecifrabili, sui muri di molte abitazioni e tanti edifici pubblici. Sta di fatto che per due giorni consecutivi il ragazzo, che a Chiaravalle è molto conosciuto sia dai cittadini che dalle forze dell’ordine ed ha un gemello, ha imbrattato decine e decine di muri con la sua bomboletta spray e ha fatto infuriare commercianti e cittadini. In molti, mercoledì e ieri, hanno anche telefonato ai carabinieri per segnalare gli episodi e sono interventi direttamente i vigili urbani per ricondurre il giovane alla ragione. «Lo abbiamo identificato – dice Piercarlo Tigano, comandante della polizia municipale di Chiaravalle – e lui ha ammesso di essere stato l’autore delle scritte sui muri. Abbiamo anche segnalato gli episodi ai genitori perché è chiaro che qualcuno dovrà rispondere a livello pecuniario dei danni arrecati ai beni privati e pubblici».