Perde il controllo della moto e si schianta sull'asfalto: centauro in gravi condizioni

CHIARAVALLE - Stava procedendo con la sua moto quando lungo la Clementina ha perso per cause ancora in corso di accertamento il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Un brutto volo che ha fatto temere il peggio: immediati i soccorsi con il centauro portato in gravi condizioni - ma non sembra in pericolo di vita - all'ospedale di Torrette.