Vede il padrone allontanarsi: il cane rimasto sul terrazzo cade, fa un volo di 10 metri e muore

CHIARAVALLE - Dicono che gli animali non abbiano l’istinto suicida. Ma l’episodio che è accaduto un paio di giorni fa in via Cairoli a Chiaravalle, nella zona del parco Primo Maggio, fa riflettere e rattrista. Un lupo cecoslovacco in età avanzata, infatti, che trascorreva gran parte della giornata da solo su una grande terrazza al terzo piano di un palazzo, dopo aver visto allontanarsi il padrone, ha scavalcato la recinzione ed ha fatto un balzo di sotto di una decina di metri d’altezza. I testimoni raccontano di una scena davvero straziante, con il lupo cecoslovacco che è rimasto ferito molto gravemente e dopo quasi mezz’ora di lenta agonia ha cessato di vivere. Alcuni residenti della zona chiamano in causa il padrone del cane e affermano che da giorni e giorni il lupo cecoslovacco abbaiava in continuazione, arrecando anche disturbo ai residenti che si sarebbero già rivolti in passato alla polizia municipale per segnalare il problema. Alcuni stigmatizzano il comportamento del padrone che non si sarebbe troppo preoccupato neppure dopo aver visto il suo cane agonizzante e morente adagiato sul selciato.

LEGGI ANCHE: Il Comune chiude il distributore di acqua potabile, la protesta di un cittadino

© RIPRODUZIONE RISERVATA