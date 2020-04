MONTEMARCIANO - Il Comune chiude il distributore di acqua potatile per motivi legati all’emergenza sanitaria ed un cittadino, in disaccordo, lascia un biglietto. "Ok grazie, vado a comprare l’acqua al supermercato, così lo affolliamo un altro po e contribuiamo a riempire il mondo di plastica"’.

