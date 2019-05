Capriolo resta incastrato nella recinzione di una casa Liberato dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18, i vigili del fuoco sono intervenuti a Chiaravalle in via Aldo Moro per soccorrere un capriolo rimasto incastrato nella recinzione di una abitazione privata. In collaborazione con i veterinari dell’Asur e i Carabinieri Forestali, utilizzando il motodivaricatore è stato aperto un varco per liberare l’animale, successivamente portato in aperta campagna e liberato in buone condizioni.