Ruba una bici da 2.500 euro ma viene subito intercettato. Addosso aveva anche un coltello

CHIARAVALLE - Stava pedalando un po’ in affanno in sella a una costosa mountain-bike lungo le vie centrali della cittadina montessoriana, quando è stato intercettato da una pattuglia dei Carabinieri di Chiaravalle. È successo venerdì mattina. Guai in vista per uno straniero di 20 anni, che non ha saputo spiegare ai militari cosa ci facesse lì - non abitando né dimorando a Chiaravalle - oltretutto in sella a una costosa bicicletta non sua.

LEGGI ANCHE:

Bicicletta recuperata e ladro acciuffato, il proprietario esulta: «Grazie carabinieri»

Ascoli, due ladri di biciclette sorpresi a rubare ​dai carabinieri

La mountain-bike “specialized” infatti, valore sul mercato oltre 2.500 euro per le caratteristiche tecniche che ne fanno modelli ricercatissimi risultava essere provento di furto: era stata rubata poco prima dal garage di un’abitazione privata situata non distante dal quartiere dove lo straniero era stato bloccato per il controllo. I Carabinieri della Stazione di Chiaravalle, insospettiti dall’atteggiamento eccessivamente innervosito del “ciclista” alla loro vista, hanno pensato di approfondire il controllo. Oltre all’identificazione, hanno anche sottoposto lo straniero a una perquisizione personale dalla quale infatti è spuntato un coltello a scatto occultato addosso. Il ventenne, non essendo chiaro se avesse materialmente eseguito il furto, è stato quindi denunciato per il reato di ricettazione e per porto abusivo di arma bianca. Il coltello è stato sequestrato. La bicicletta, tempestivamente restituita al legittimo proprietario.

I controlli sul territorio sono stati incrementati dalla Compagnia carabinieri di Jesi proprio con l’obiettivo di prevenire i furti in abitazione e le rapine, ciclicamente in aumento proprio a ridosso delle festività. L’aver intercettato lo straniero subito dopo che il proprietario aveva denunciato il furto della bicicletta, conferma l’efficacia della capillarità dei servizi preventivi sul territorio, che continueranno con maggiore intensità proprio durante le festività di Natale e a Capodanno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA