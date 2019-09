Rotoballe in fiamme i vigili del fuoco intervengono con tre mezzi a Chiaravalle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Emergenza nel tardo pomeriggio di ieri con i vigili del fuoco che sono intervenuti in via Gobetti per l'incendio di una decina di rotoballe di fieno. Sul posto tre mezzi dal distaccamento di Jesi e dalla sede Centrale per spegnere le fiamme. Non si segnalano persone coinvolte.