Non riesce a sfilare gli anelli: necessario l'intervento dei vigili del fuoco

CHIARAVALLE - Questa mattina intorno alle 11,30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Chiaravalle presso l’ospedale Montessori per soccorso a persona. Una signora cinquantenne si era rivolta al pronto soccorso per rimuovere due anelli, in quanto il gonfiore dell’arto non permetteva di sfilarli. I vigili utilizzando le cesoie hanno tagliato gli anelli per sfilarli dal dito della signora.