Bella Thorne, la rivelazione: 5 anelli di fidanzamento in regalo prima di quello definitivo

In una recente intervista alla rivista "The Messenger", l'attrice Bella Thorne è tornata a parlare della proposta di matrimonio avvenuta lo scoso maggio, da parte del fidanzato Mark Emms. Dopo la rottura con il cantante italiano Benjain Mascolo, con il quale sarebbe dovuta convolare a nozze, pare che entrambi non abbiano aspetatto molto tempo prima di iniziare nuove relazioni importanti.

Non molto tempo fa, infatti, Benjamin si è unito in matrimonio con la sua attuale moglie, e Bella in poco più un anno dalla rottura, ha ricevuto un'altra proposta o meglio...

altre 5, ha raccontato l'attrice: «(Mark)Ha visto la mia faccia quando ho visto il primo (anello), e ha detto: “Ok, andiamo a prenderti un anello diverso”. E io ho pensato: “Cosa, perché?” E lui: “Beh, sento che c’è qualcosa che non va”. Ho pensato: “Di cosa stai parlando? L’anello è bellissimo! Non essere sciocco”. E lui, “No, ti conosco e basta e ho visto la tua faccia e c’era qualcosa che non andava. Quindi andiamo a prenderne altri”. E poi è andato a prendere letteralmente altri quattro squilli ed è stato così ridicolo». Dopo aver indossato tutti gli anelli per due settimane, in modo tale da provarli e scegliere accuratamente, l'anello numero 5 ha avuto la meglio.