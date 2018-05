Tamponamento tra due auto Portati in ospedale gli occupanti della Panda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 17:30 circa a Chiaravalle in via Che Guevara per un incidente stradale che ha coinvolto due auto che si sono tamponate. Gli occupanti della Fiat Panda sono ricorsi alle cure dei sanitari per accertamenti. La squadra VF sul posto ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l'area dell'intervento.