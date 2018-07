Emma, le analisi e la spesa poi ha aperto all’assassino. Ultima telefonata alla nipote

di Federica Serfilippi

CHIARAVALLE - Emma avrebbe aperto la porta di casa al suo assassino. Una persona che conosceva, oppure una che si è presentata all’uscio ottenendo la sua fiducia con poche parole, spingendola inconsapevolmente ad ospitare un estraneo. A far pensare che l’anziana trovata sgozzata dal marito Alfio Vichi la mattina dello scorso martedì è l’assenza, almeno apparente, di segni di scasso all’interno dell’abitazione.L’85enne deve aver permesso al suo aggressore, o aggressori (niente è escluso al momento) di muovere i passi all’interno dell’appartamento posto al terzo piano di via Verdi 19. È dopo il ritorno da una serie di commissioni che la donna si è trovata faccia a faccia con il killer che le ha tolto la vita con un colpo fatale all’altezza della gola. La mattina del delitto Emma era uscita di casa per andare a ritirare alcune analisi all’ospedale di Chiaravalle e per recarsi al supermercato. Prima di uscire, la donna si era sentita al telefono – attorno alle 8.30 – con la nipote Ada Quercetti, annunciandole i giri che avrebbe fatto di lì a poco. L’anziana sarebbe rincasata poco prima delle 10, quando il marito era già uscito. È stato lui a trovare il cadavere, attorno alle 10.45.