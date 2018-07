Donna trovata morta in un lago di sangue Aveva la gola tagliata, casa a soqquadro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Marche, un altro incubo: trovata senza vita nella sua casa una donna. Questa mattina i carabinieri i Jesi sono intervenuti a Chiaravalle - in via Verdi - dove è stata trovata una donna di 85 anni, sembra con la gola tagliata. Dinamica della tragedia ancora da mettere a fuoco: sembra che il marito di rientro dal fare la spesa l'abbia trovata riversa sul lavandino, l'abitazione a soqquadro.Accertamenti e verifiche in corso, considerata la profondità della ferita difficile pensare ad un gesto volontario da parte dell'anziana.