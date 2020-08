Ennesimo infortunio sul lavoro: grave dopo essere stato sbalzato dal trattore, arriva l'eliambulanza

CASTELPLANIO - Ennesimo infortunio sul lavoro di questi ultimi giorni: grave un uomo sbalzato dal trattore, è stato portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

É accaduto questa mattina in un uliveto di Castelplanio: un uomo di 80 anni stava lavorando sul trattore quando all'improvviso il mezzo si è ribaltato sbalzandolo via. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei socorritori del 118, che hanno allertato l'eliambulanza per un rapido trasporto all'ospedale regionale di Torrette.



