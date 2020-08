Allarme a Fabriano, c’è un altro positivo al coronavirus: è il terzo caso in meno di una settimana

FABRIANO - Un altro caso di positività a Fabriano. Il terzo in meno di una settimana. Nell’entroterra sono più di 50 le persone in quarantena in tutto l’Ambito 10. Riprende a lavorare il Centro Operativo Comunale di Fabriano. «La persona a cui è stato accertato il Covid-19 - è la voce del sindaco, Gabriele Santarelli- è riconducibile allo stesso “focolaio” degli altri due già noti dei giorni scorsi. Si tratta di un contagio avvenuto all’interno del nucleo familiare». In città sale la preoccupazione.



I controlli

«Stiamo man mano riattivando le funzioni del Centro Operativo Comunale per rispondere alle esigenze delle persone in quarantena. La Polizia locale - dice il primo cittadino - su indicazione dell’Amministrazione e in accordo con le altre forze dell’ordine ha stilato un nuovo programma di controlli delle attività commerciali e dei locali. Indossare la mascherina nei locali al chiuso, aperti al pubblico, non solo è obbligatorio, ma è anche una forma di rispetto verso gli altri». Al sindaco replica Mauro Bartolozzi, presidente Confcommercio di Fabriano. «Intensificare i controlli è una buona cosa, ma da quel che lei dice sembrerebbe che la pandemia avanzi per colpa dei negozi, ristoranti e bar. Tutta quella gente che il weekend lo passa sulla costa senza nessuna prevenzione o quelli che sono andati in ferie nei paesi molto più colpiti dell’Italia da chi vengono controllati?» incalza Bartolozzi.

I programmi

Secondo il presidente della sezione fabrianese sarebbero «da rivedere eventuali manifestazioni in programma e magari controllare anche gli spazi pubblici dove è facile creare assembramento» perché «non è che aumentando i controlli a negozi e pubblici esercizi, che comunque ritengo doverosi, risolve il problema Covid». Dall’inizio dell’emergenza sono 94 i casi accertati di Coronavirus a Fabriano. In questi giorni si stanno cercando tutte le persone che sono venute a contatto con i due amici positivi dei giorni scorsi. Purtroppo entrambi pare che abbiano partecipato a più serate insieme ad altre persone in diverse zone della regione. Intensificati, già da ieri, i controlli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA